Суд арестовал фигуранта дела о подделке документов для убийства Дугиной

Басманный суд Москвы арестовал бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, обвиняемого в том, что за материальное вознаграждение помогал третьим лицам получать личные данные граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Избрать обвиняемому Рыбину И. И. меру пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в тексте приговора.

Согласно информации суда, фигуранта продержат под стражей до 11 июня 2023 года. Рыбину отказали в домашнем аресте, учитывая тот факт, что ранее он долгое время состоял на различных должностях в системе МВД России и обладает специальными навыками в сфере ведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, следовательно, находясь на свободе, он может сформировать ложные доказательства своей невиновности или удалить имеющиеся.

Как пишет «Коммерсантъ», в деле о совершенных Рыбиным преступлениях, связанных с незаконной передачей персональных данных третьим лицам, упоминается фамилия погибшей при взрыве в августе 2022 года в Подмосковье российского политолога Дарьи Дугиной.

Ранее Пролетарский районный суд Тулы решил на шесть месяцев продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Андрею Кузнецову, обвиняемому в подделке документов, которые были использованы при организации убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной.