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Депутат Госдумы Валуев предложил ввести требования к туристическим агрегаторам

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Туристических агрегаторов могут обязать доводить до потребителей сведения о себе, каждой транспортной компании или гостинице, включая присвоенную ей категорию, номер и срок действия свидетельства о классификации и другую информацию. Соответствующий законопроект разработал Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, пишет «Парламентская газета».

Документ выделяет туристические агрегаторы в отдельную категорию. В случае его принятия, ими будут считаться сервисы, которые позволяют ознакомить потребителей с предложениями перевозчиков и гостиниц, заключить договор и внести аванс за услуги. При этом сами турагрегаторы не продают и не оказывают услуги перевозки и размещения.

По словам Валуева, цель проекта закона состоит в том, чтобы гарантировать прозрачность выбора поставщика услуг. Сейчас закон «Об основах туристской деятельности» не содержит особых правил касательно туристических агрегаторов и предъявляет требования только к туроператорам и турагентам.

Ранее член московской «Деловой России», коммерческий директор ООО «Прайм Трэвел», сооснователь проекта oceanview.travel Михаил Месонжник назвал популярные направления для отдыха на майские праздники. Среди зарубежных направлений ими стали Мальдивы, Сейшелы, Египет и ОАЭ.

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