Депутат Госдумы Валуев предложил ввести требования к туристическим агрегаторам

Туристических агрегаторов могут обязать доводить до потребителей сведения о себе, каждой транспортной компании или гостинице, включая присвоенную ей категорию, номер и срок действия свидетельства о классификации и другую информацию. Соответствующий законопроект разработал Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, пишет «Парламентская газета».

Документ выделяет туристические агрегаторы в отдельную категорию. В случае его принятия, ими будут считаться сервисы, которые позволяют ознакомить потребителей с предложениями перевозчиков и гостиниц, заключить договор и внести аванс за услуги. При этом сами турагрегаторы не продают и не оказывают услуги перевозки и размещения.

По словам Валуева, цель проекта закона состоит в том, чтобы гарантировать прозрачность выбора поставщика услуг. Сейчас закон «Об основах туристской деятельности» не содержит особых правил касательно туристических агрегаторов и предъявляет требования только к туроператорам и турагентам.

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