Житель Перми получил ранение глаза за прогулки с питомцем по двору без пакетов для уборки

Россиянин гулял с собакой поблизости от жилых домов, когда один из жильцов увидел, что он не убрал за животным отходы его жизнедеятельности. Об этом сообщает Ural Mash.

В день происшествия пермяк шел с собакой по обычному прогулочному маршруту мимо дома по улице Успенского. Когда его пес сходил в туалет под окнами здания, он вспомнил, что забыл гигиенические пакеты для уборки. В это же время происходящее заметил местный житель со своего балкона и стал кричать на прохожего, используя нецензурную лексику.

Тогда мужчина пообещал, что вернется с пакетиками и приберет за собакой, однако было уже поздно. В ярости житель дома догнал пешехода и выстрелил из газового пистолета ему в лицо. Первая пуля пострадавшего не задела, а вторая — стала причиной серьезной травмы.

Стрелок сразу же скрылся с места преступления. Его разыскивает полиция, пока потерпевший лечится дома. Уточняется, что глаз остался при нем.

На днях в Санкт-Петербурге двое мужчин подрались из-за собачьих экскрементов.