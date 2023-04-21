В УПЦ сообщили, что власти блокируют вход в один из храмов Киево-Печерской лавры, сообщает РИА Новости.

«Прямо сейчас заповедник в сопровождении полиции блокирует вход в храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Киево-Печерской лавры, требуют закрыть храм», — заявил адвокат Никита Чекман.

Он защищает интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Официальный Киев требует от УПЦ «освободить территорию» лавры, используя, в том числе, силовые методы.

Ранее в Киево-Печерскую лавру после сообщения о минировании, которое поступило утром 20 апреля, прибыли сотрудники силовых структур и пожарные.

19 апреля сообщалось, что сторонники Украинской православной церкви (УПЦ) прорвали оцепление полицейских и проникли в опечатанное здание 39-го корпуса на территории Киево-Печерской лавры.