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Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

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Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман Российской Федерации с праздником Ураза-байрам. Об этом говорится в послании, опубликованном на сайте Духовного собрания мусульман России (ДСМР).

«Этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что жизнь мусульманской общины наполнена добрыми делами и начинаниями.

Кроме того, по словам главы государства, в ходе спецоперации бойцы-мусульмане проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку.

Президент также отметил ценность вклада мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога.

Ранее в Москве у Соборной мечети собрались более 100 тыс. верующих на торжественную молитву.

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