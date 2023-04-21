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Лавинную опасность объявили на Камчатке

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Global Look Press

Лавинную опасность объявили на Камчатке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский противолавинный центр.

«В период с 22 по 24 апреля включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского района, Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов», — указано в сообщении.

В региональном управлении МЧС добавили, что туристам, спортсменам, охотникам и руководителям организаций, которые занимаются горными работами, на ближайшие дни необходимо воздержаться от посещения лавиноопасных склонов.

Позднее лавинную опасность также объявили в Кроноцком заповеднике и на территории Ключевской группы вулканов.

Ранее в Альпах из-за схода лавины погибли четыре человека, несколько пострадали.

Издание Dauphiné Libéré отмечает, что в поисково-спасательной операции задействованы два вертолета.

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