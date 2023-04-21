В Москве у Соборной мечети собрались более 100 тыс. верующих на торжественную молитву, сообщает РИА Новости.

«В самой мечети сейчас молятся 10 тыс. верующих, еще несколько тысяч мусульман совершают намаз во дворе мечети», — указано в сообщении Духовного управления мусульман РФ.

Отмечается, что прибывшие на торжественную молитву заполонили улицы Дурова, Щепкина, а также Выползов переулок и другие прилегающие территории у Соборной мечети Москвы.

В пятницу, 21 апреля, отмечается Ид аль-Фитр (также известен как Ураза-байрам) — исламский праздник в честь окончания поста в месяц Рамадан.

Ранее стало известно, что в связи с празднованием мусульманского религиозного праздника «Ураза-байрам» 21 апреля в Москве будет закрыт проезд для транспорта на ряде улиц.

С полуночи до 11 часов утра движения не будет на улице Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского, а также в Капельском переулке. С 4 до 11 часов утра проезд будет закрыт на Большой Татарской улице, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках.