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В Крыму заявили о немецкой делегации, которая доставит помощь мирному населению Херсонщины

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Unsplash

В Крыму заявили о немецкой делегации, которая доставит помощь мирному населению Херсонщины, сообщает РИА Новости.

«Коренные жители Германии начали у себя на родине сбор гуманитарной помощи для населения новых регионов нашей страны. Они хотят приехать в Крым, чтобы затем доставить лично гуманитарную помощь жителям соседней Херсонской области», — рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он добавил, что делегация должна прибыть в мае — на данный момент прорабатываются маршрут и программа приезда.

Ранее стало известно, что Евросоюз компенсирует Болгарии более половины стоимости гуманитарной помощи Украине.

Уточняется, что за указанный период Киеву от Софии были переданы гуманитарные товары, включая медицинские комплекты, зимнее обмундирование и обувь, на сумму около 1,1 млн левов (около €550 тыс.). Расходы будут компенсированы в период с 2024 по 2027 год.

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