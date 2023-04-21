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Росморречфлот: 19 моряков с горящего в Южной Корее судна «Калтан» доставили на берег

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко заявил, что 19 членов экипажа судна «Калтан», которое загорелось у южнокорейского Ульсана, доставили на берег, еще двое помогают искать четверых пропавших в ходе чрезвычайного происшествия моряков. Об этом Кравченко сказал РИА Новости.

«Они могли остаться на судне для борьбы с пожаром. Это старший помощник и еще три члена экипажа. 19 человек доставлены на берег, два человека — капитан и старший механик — участвуют в поисках пропавших», — сказал он.

Кравченко отметил, что двое эвакуированных имеют незначительные ожоги, остальные моряки не получили повреждений.

При этом пресс-секретарь Росморречфлота указал, что сообщений о ликвидации пожара на судне пока не было.

Ранее представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры заявлял, что загоревшееся у южнокорейского Ульсана судно является российским судном «Калтан» из Владивостока. Он отмечал, что пожар продолжают тушить.

До этого агентство Yonhap сообщало, что в водах Южной Кореи загорелось российское рыболовное судно, четверо моряков пропали.

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