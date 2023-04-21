РИА Новости: ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на мэра Горловки Приходько

Сотрудники управления ФСБ по ДНР предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, которое готовила Служба безопасности Украины (СБУ).

«Они (ФСБ. – «Газета.Ru») вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция», — сообщил Приходько РИА Новости.

Он отметил, что злоумышленники планировали использовать такое количество взрывчатого вещества, что пострадать могли даже жильцы соседнего дома.

Сотрудник УФСБ по ДНР заявил, что исполнителем покушения должен был стать Артем Пызин, которого завербовала СБУ. «В марте 2023 года он получил задачу по наблюдению за <…> Приходько, установлением маршрутов его передвижения и мест пребывания», — уточнил собеседник информагентства.

Позже Пызин попытался самостоятельно собрать взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках. В настоящее время ФСБ устанавливает всех участников и организаторов покушения.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта на военном объекте в Ленинградской области.