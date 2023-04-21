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Подросток выжил после падения с пятого этажа недостроенного здания в поселке в Приморье

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Подросток упал с пятого этажа недостроя в поселке Пластун в Приморском крае, сообщила прокуратура региона.

«Ребенок госпитализирован с травмами в Кавалеровскую центральную районную больницу», — говорится в заявлении ведомства.

Прокуратура Тернейского района организовала проверку по факту произошедшего. Отмечается, что по ее результатам собственника недостроенного здания принудят к ограничению доступа на территорию.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что у подростка перелом бедра и другие травмы.

Ранее в Уфе 17-летняя девушка выжила при падении с высоты шестого этажа.

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