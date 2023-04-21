Подросток выжил после падения с пятого этажа недостроенного здания в поселке в Приморье

Подросток упал с пятого этажа недостроя в поселке Пластун в Приморском крае, сообщила прокуратура региона.
«Ребенок госпитализирован с травмами в Кавалеровскую центральную районную больницу», — говорится в заявлении ведомства.
Прокуратура Тернейского района организовала проверку по факту произошедшего. Отмечается, что по ее результатам собственника недостроенного здания принудят к ограничению доступа на территорию.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что у подростка перелом бедра и другие травмы.
Ранее в Уфе 17-летняя девушка выжила при падении с высоты шестого этажа.