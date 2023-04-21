В Саратовской области планируют к 2025 году построить мощную солнечную электростанцию (СЭС), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиционной политики региона.

«Компания «Юнигрин пауэр» планирует построить 72 МВт солнечной генерации в Саратовской области. Солнечная электростанция будет построена возле села Александров Гай. Реализация проекта запланирована на март — декабрь 2025 года», — указано в сообщении.

Отмечается, что выход СЭС на оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ) запланирован на 1 декабря 2025 года. На данный момент в Саратовской области работают четыре СЭС, общей мощностью в 105 МВт. Предполагается, что планируемая к постройке электростанция станет самой мощной.

Ранее 1 апреля компания «Россети» приступила к работе в Херсонской области.

Как заявили херсонские власти, сегодня главной задачей является повышение надежности энергосистемы региона.