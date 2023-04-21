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Движение на месте ЧП в Белгороде планируют восстановить к утру

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Движение по проспекту Ватутина и улице Губкина на месте ЧП в Белгороде планируется восстановить к утру, сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Ждем заключения оперативных служб, которые обследуют территорию», — написал градоначальник в Telegram-канале.

По его словам, дорожники уже готовы приступить к работе. В настоящее время вывозится мусор с территории. Также он отметил, что строительные конструкции пострадавшего многоквартирного дома обследуют эксперты.

Кроме того, мэр подтвердил, что в результате ЧП пострадали две женщины. Одна из них госпитализирована.

Ранее в Белгороде произошел мощный взрыв.

Позже в Минобороны России сообщили, что данный инцидент в Белгороде связан с нештатным сходом авиабоеприпаса с Су-34. В настоящее время идет расследование ЧП.

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