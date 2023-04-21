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В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку

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Антон Денисов/РИА Новости

Самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку, шедшую с бабушкой по тротуару в Москве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

Инцидент произошел на Вешняковской улице.

Самокатом управлял 18-летний молодой человек. После столкновения девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Перовская межрайонная прокуратура контролирует <…> ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — заявили в прокуратуре.

Ранее в Москве школьник на электросамокате сбил семилетнего мальчика и уехал.

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