В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку

Самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку, шедшую с бабушкой по тротуару в Москве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

Инцидент произошел на Вешняковской улице.

Самокатом управлял 18-летний молодой человек. После столкновения девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Перовская межрайонная прокуратура контролирует <…> ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — заявили в прокуратуре.

Ранее в Москве школьник на электросамокате сбил семилетнего мальчика и уехал.