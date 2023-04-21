В Москве самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку

Самокатчик наехал на четырехлетнюю девочку, шедшую с бабушкой по тротуару в Москве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.
Инцидент произошел на Вешняковской улице.
Самокатом управлял 18-летний молодой человек. После столкновения девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.
«Перовская межрайонная прокуратура контролирует <…> ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — заявили в прокуратуре.
Ранее в Москве школьник на электросамокате сбил семилетнего мальчика и уехал.