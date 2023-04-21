Посольство России в Латвии осудило запрет на празднование мероприятий 9 мая

Посольство России в Риге осудило принятый латвийским парламентом закон, согласно которому 9 мая по всей стране запрещаются все публичные мероприятия.

«Осуждаем эту безнравственную выходку латвийских парламентариев, деятельность которых давно вышла за рамки здравого смысла и норм поведения», — говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве назвали результат голосования актом глумления над светлой памятью героев, которые погибли в годы Второй мировой войны.

Также дипломаты напомнили о том, что Рига развернула беспрецедентную кампанию по массовому сносу памятников советским войнам.

«Любые попытки очернить решающий вклад СССР в освобождение мира от «коричневой чумы» и вытравить из памяти жителей Латвии героический подвиг советского народа заведомо обречены на провал», — заверили в дипломатической миссии.

Накануне парламент Латвии ввел запрет на публичные мероприятия 9 мая. Согласно закону, в этот день по всей стране запрещается проводить в «публичном пространстве» «празднования, митинги, шествия и пикеты».