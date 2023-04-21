На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в ночь на 21 апреля на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены включились в 0:08 мск в Полтавской области.

После этого воздушная тревога охватила остальные регионы страны, а также подконтрольные Киеву районы ДНР и Запорожской области.

Воздушная тревога 19 апреля была объявлена в Киеве и Киевской области Украины.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).