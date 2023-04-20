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Свердловские врачи удалили россиянке гигантскую опухоль, с которой она прожила 50 лет

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Pixabay

В Свердловской области хирурги удалили 67-летней пациентке огромную доброкачественную опухоль, с которой она прожила 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Россиянка поступила в областную клиническую больницу с липомой, которая сформировалась у нее еще в 17 лет. Оказалось, опухоль появилась после удаления нефункциональной почки.

В последнее время новообразование стало беспокоить пенсионерку: из-за него часть органов женщины сместилась в другую часть туловища. Кроме того, врачи установили риск трансформации опухоли в злокачественную.

В итоге врачи приняли решение удалить липому и успешно прооперировали пожилую пациентку. Вес удаленного новообразования составил около трех килограммов.

«Когда я проснулась после операции, было ощущение, что ее и не было, — настолько хорошо я себя чувствовала», — поделилась россиянка.

Ранее стало известно, что врачи городской клинической детской больницы в Шымкенте (Казахстан) извлекли из мозга маленького пациента червей.

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