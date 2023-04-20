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В Ижевске задержали молодого человека и троих подростков, до смерти избивших двоих мужчин

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Ижевске сотрудники правоохранительных органов задержали четверых молодых россиян, которых подозревают в убийстве двоих мужчин 41 и 42 лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Удмуртии.

Инцидент произошел в ночь на 20 апреля во дворе жилых домов на улице Дзержинского. По данным следствия, трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет и один 20-летний юноша пришли в гости к своему знакомому.

В квартире молодые люди встретили двоих знакомых бабушки приятеля, и между мужчинами и подростками завязался конфликт. Во время выяснения отношений фигуранты дела до смерти избили своих оппонентов, а после выбросили их тела неподалеку от мусорного бака.

Ранее стало известно, что в США нашли расчлененные останки двоих петербуржцев.

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