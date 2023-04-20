Эксперты ЭИСИ рассказали, как изменилась система местного самоуправления

Сегодня выстраивается система финансирования местных полномочий, муниципалитеты эффективнее выполняют свои функции, пересматриваются условия предоставления субсидий и трансфертов. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Местное самоуправление как неотъемлемая часть публичной власти» заявила генеральный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.

«Самый ближайший помощник, к которому может на месте обратиться гражданин, по разным причинам не в силах ему помочь. Устранить этот дисбаланс можно было только сделав местное самоуправление частью единой системы публичной власти. Что и сделал в итоге президент», — сказала она.

В свою очередь, глава Норильска Дмитрий Карасев отметил, что изменения в системе местного управления «на местах» замечают и жители, и сами представители муниципальных властей.

«Мы на местах понимаем тот самый запрос жителей по поводу тех или иных видов работ, услуг, особенно необходимых сейчас и в перспективе. У нас в Норильске постоянно идет обсуждение проектов, которые мы планируем реализовывать, именно с горожанами. Мы рассказываем, как развивается наш город, и сразу получаем обратную связь», — сказал он.

Развитие системы местного самоуправления невозможно без грамотной законодательной базы, поэтому в профильном комитете Государственной Думы регулярно идет такая работа, заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, первый зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов. Он подчеркнул, что к теме развития МСУ нельзя подходить точечно.

«Мы формируем современную форму народовластия, дорабатываем полномочия, их финансирование и обеспечение. Повышаем уровень увлеченности граждан вопросами местного значения. Решаем кадровый вопрос и стараемся развивать общественный суверенитет, формировать атмосферу морально здорового общества. Это одна из главных задач местного самоуправления», — сказал парламентарий.

Эксперты выразили уверенность, что глобальные изменения системы местного самоуправления невозможны без проработки кадрового вопроса.