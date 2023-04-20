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Задержанный в Минводах последователь ИГ* заявил, что его взяли в момент изучения обстановки

Задержанный в городе Минеральные Воды сторонник организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) рассказал, что его взяли в момент изучения им обстановки перед совершением теракта, видео ФСБ РФ публикует РИА Новости.

По его словам, мужчина вступил в «Исламское государство» и по указанию лидера должен был совершить теракт. Для подготовки он стал закупать компоненты для изготовления взрывного устройства и отправился «смотреть обстановку».

«В этот момент, когда смотрел обстановку, я был задержан сотрудниками ФСБ», — рассказал мужчина.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила, что пресекла деятельность сторонника ИГ в Ставропольском крае, который планировал теракт на объекте массового пребывания людей. У мужчины нашли компоненты для изготовления взрывного устройства и средства конспиративной связи с членами группировки.

До этого в ФСБ сообщили о задержании одного из лидеров ИГ, планировавшего теракты в Московском регионе и в Новосибирске.

*   организация запрещена в России
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