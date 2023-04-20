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Командир батальона «Спарта» подал заявку на участие в предварительном голосовании ЕР

Командир разведбатальона «Спарта» Артем Жога подал заявку на участие в предварительном голосовании на выборы депутатов в Донецкой народной республике от «Единой России», сообщается в Тelegram-канале партии.

«Необходимо помогать ребятам, получившим ранения, интегрировать их в мирную жизнь. Помогать семьям погибших ребят. Инвалидам боевых действий — в протезировании, оздоровлении в санаториях нашей необъятной страны. Война закончится, надо будет развивать наш регион, восстанавливать его. И я хотел бы принимать участие в этой работе», — заявил Артем Жога, отец Героя России Владимира Жоги, погибшего в Волновахе в марте прошлого года.

По словам командира «Спарты», необходимо построить все, что разрушено.

«Чтобы люди жили в благополучном месте, гордились им и забыли свои страдания», — сказал Артем Жога.

В пресс-службе «Единой России» уточняют, что вместе с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком Жога входит в наблюдательный совет госфонда «Защитники Отечества», созданного по указу президента 3 апреля этого года.

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