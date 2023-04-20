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ФСБ: в Ставропольском крае задержан сторонник ИГ*, готовивший теракт в Минеральных водах

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что сотрудники службы задержали сторонника «Исламского государства» (организация запрещена в России), готовившего теракт на объекте с массовым пребыванием людей в Минеральных Водах. Об этом сообщает ТАСС.

В службе подчеркнули, что на территории края была вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России, который является сторонником запрещенной международной террористической организации (МТО) ИГИЛ. В ФСБ подчеркнули, что он по указанию зарубежных эмиссаров планировал совершить террористический акт на одном из объектов массового пребывания людей.

В публикации отмечается, что задержание состоялось 20 апреля в Минеральных Водах при подготовке к теракту.

Ранее Федеральная служба безопасности России отчиталась о пресечении деятельности одного из главарей ИГИЛ, планировавшего теракты в Московском регионе и в Новосибирске.

Согласно пресс-релизу ведомства, задержанный вербовал граждан Таджикистана в ячейку ИГ, а также организовал незаконное изготовление, приобретение и хранение взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов.

*   организация запрещена в России
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