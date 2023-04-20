Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мэр Киева Кличко заявил о расторжении договора аренды земли с российским посольством

close
100%
Olena Khudiakova/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что горсовет расторг договор об аренде земли с российским посольством. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что городской совет обратился в правительство с просьбой вернуть имущество посольства в собственность государства.

С такой же инициативой в начале апреля выступила депутат от фракции «Слуга народа» в Киевском горсовете Лилия Пашинная. Она напомнила, что Украина разорвала с РФ дипломатические отношения.

19 апреля в Верховной раде зарегистрировали законопроект о запрете россиянам владеть землей на Украине.

В прошлом году Рада также приняла закон о национализации российской собственности на Украине.

Украина разорвала дипотношения с РФ 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целями являются демилитаризация и денацификация украинских властей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях