Мэр Киева Кличко заявил о расторжении договора аренды земли с российским посольством

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что горсовет расторг договор об аренде земли с российским посольством. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что городской совет обратился в правительство с просьбой вернуть имущество посольства в собственность государства.

С такой же инициативой в начале апреля выступила депутат от фракции «Слуга народа» в Киевском горсовете Лилия Пашинная. Она напомнила, что Украина разорвала с РФ дипломатические отношения.

19 апреля в Верховной раде зарегистрировали законопроект о запрете россиянам владеть землей на Украине.

В прошлом году Рада также приняла закон о национализации российской собственности на Украине.

Украина разорвала дипотношения с РФ 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целями являются демилитаризация и денацификация украинских властей.