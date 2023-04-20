Суд обязал рабочего, уволившегося после получения премии, вернуть деньги

Cуд обязал рабочего из Сингапура, уволившегося после получения премии, вернуть деньги компании, пишет Mothership.

В ходу судебного разбирательства компания, в которой работал мужчина, утверждала, что он не имел права на премию, потому что написал заявление на увольнение. Но так как платеж был уже обработан, было слишком поздно отменять транзакцию. Сингапурец в ответ заявил, что в его в трудовом договоре не был указан такой пункт, поэтому отказался возвращать денежные средства.

Однако представители фирмы объяснили, что на предприятии есть Справочник сотрудника, в котором подробно описан этот пункт. Суд пришел к выводу, что мужчина знал о существовании этого документа, так как сотрудники отдела кадров рассказывали ему про него, когда ответчик устраивался на работу.

Мужчина утверждал, что ему «не приходило в голову», что в справочнике будут изложены условия премии, поскольку в его контракте было указано, что выплаты бонусов происходят два раза: в декабре и в марте. В итоге суд принял сторону компании, обязав бывшего сотрудника оформить «возвратный платеж».

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