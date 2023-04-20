В Госдуме пока не знают, как будет работать система государственных нянь

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила организовать социальную службу помощи многодетным матерям в стране. По ее словам, реализовать эту идею можно за счет расширения полномочий тех соцработников, которые уже работают в системе. Однако на просьбу журналиста «Ридуса» разъяснить детали проекта, парламентарий ответила, что их еще предстоит проработать.

«В данный момент это всего лишь идея, это даже не законопроект, это даже не отработанная рекомендация. Мы находимся в поиске решения вопроса поддержки мамы», — пояснила Буцкая.

Что касается оплаты услуг государственных нянь, депутат рекомендовала обратиться в регионы, где подобная практика уже существует. По ее информации, она есть в Калужской области.

Ранее Буцкая заявила, что в России снижается рождаемость, так как сейчас в репродуктивном возрасте находятся граждане, родившиеся в 1990-е годы, когда была демографическая яма.