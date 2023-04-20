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В Подмосковье зафиксировали заморозки

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московской области прошедшей ночью были зафиксированы заморозки. Об этом сообщает ТАСС.

«Минувшей ночью в условиях антициклональной малооблачной погоды и интенсивного радиационного выхолаживания приземного воздуха несколько подмосковных метеостанций зафиксировали заморозки», — заявил он.

Он отметил, что в Клину и Черустях столбик термометра опускался до минус 1,8 градуса. В Москве, по словам Тишковца, заморозков не было, минимальная температура составила плюс 3,6 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что днем в пятницу, 21 апреля, в Москве температура снизится на 3-4 градуса по сравнению с первой половиной недели. По его словам, москвичам не стоит ожидать морозов, прогнозируется весенняя погода. До этого научный руководитель Гидрометцентра России сообщал, что резкое понижение температуры ожидается на Урале и в Сибири.

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