Стрелявшему в омоновца у метро «Гостиный Двор» в Петербурге продлили срок ареста

Мигранту Тиграну Хачикяну, который 24 февраля открыл стрельбу по сотруднику ОМОНа у станции метро «Гостиный Двор» в Санкт-Петербурге, продлили арест еще на месяц, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы. Решение о мере пресечения рассмотрел Куйбышевский районный суд. Обвиняемый не возражал.

Накануне следствие выступило с ходатайством о переквалификации вменяемой Хачикяну статьи с «Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа» на «Содействие террористической деятельности». Вину Хачикян полностью признал.

50-летний мужчина дважды выстрелил из обреза в сотрудника ОМОНа. У пострадавшего серьезное ранение живота, спины и таза, его прооперировали. Очевидцы рассказали, что перед стрельбой преступник остановился посреди улицы, включил музыкальную колонку, а когда к нему подошли силовики, сказал, чтобы они убегали. Позднее следствие установило, что Хачикян разделяет взгляды экстремисткой группы «Артподготовка» (организация запрещена в России).