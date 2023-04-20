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Суперфиналист конкурса «Лидеры России» обратился к участникам нового сезона из зоны СВО

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АНО «Россия — страна возможностей»

Суперфиналист конкурса управленцев «Лидеры России», многодетный отец Амир Аккао, который уже более полугода участвует в специальной военной операции, обратился с напутственными словами к конкурсантам нового сезона, сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая является организатором мероприятия.

«Желаю участникам «Лидеров России» никогда не сдаваться. Важность этого на СВО понимаешь остро. Если сдашься, то пострадаешь не только сам, но и люди, которые идут за тобой. Также и в конкурсе: от руководителей и лидеров зависят судьбы всех, кто их поддерживает. Будьте уверены, что все получится, и вы добьетесь поставленных целей», — обратился суперфиналист второго сезона конкурса «Лидеры России» к участникам пятого сезона.

Амир Аккао ведет дневник бойца на передовой, описывает происходящие события и атмосферу в подразделении, сочиняет стихи. После завершения спецоперации боец планирует доработать дневник и, возможно, опубликовать его, отмечают организаторы конкурса.

В ближайшее время Амир Аккао надеется отправиться в отпуск домой, где его ждут жена и трое детей. Боец признается, что семью поддерживают местные власти и его работодатель, который не только сохранил за ним рабочее место, но и выплачивает в полном объеме заработную плату.

«Был бы рад быть дома к 9 мая, потому что День Победы — это наш семейный праздник. Мой дед, ветеран Великой Отечественной войны Али Османович Аккао завещал нам не забывать этот день, он очень трепетно к нему относился», — подчеркнул участник СВО.

4 апреля 2023 года дан старт пятому сезону конкурса управленцев «Лидеры России». Принять участие в нем могут граждане РФ и других государств в возрасте до 55 лет с опытом управления не менее двух лет.

В числе главных призов — грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение.

Конкурс управленцев проводится по поручению президента России Владимира путина с 2017 года. За все время на участие в нем было подано более 840 тысяч заявок.

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