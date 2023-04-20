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В Индии обезьяны убили трехлетнюю девочку

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Depositphotos

В Индии обезьяны убили трехлетнюю девочку, пишет Daily Mail. Животные скинули камень ей на голову, когда она играла рядом с домом.

Местные жители рассказали, что Девунури Абхинав играла под крышей дома, когда обезьяны, бегавшие вокруг, скинули камень ей на голову. От полученных травм она скончалась на месте. Смерть девочки вызвала растущую озабоченность по поводу разгуливающих по деревне приматов. Люди жалуются, что регулярно сталкиваются с проблемами из-за этого.

В Министерстве окружающей среды Индии заявили, что у них нет данных о количестве людей, раненых или погибших в результате нападения обезьян.

Кроме того, известно, что погибшая Девунури полгода назад уже была в реанимации после того, как упала горлом на нож. Родителям девочки пришлось заплатить $6000 за срочную операцию, которая спасла ей жизнь.

Ранее в Индии обезьяна украла щенка и бегала с ним по улице.

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