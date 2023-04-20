Андрей Воробьев посетил «Олимпийский» в Чехове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил спорткомплекс «Олимпийский» в Чехове, где организовали бесплатные занятия для детей участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба администрации региона.

«Надеюсь, что сегодня вашим деткам очень понравится в бассейне. Вейк – молодой вид спорта, который сочетает и лыжи, и сноуборд, и классический серфинг. Также важно, чтобы в детском вейкбординге был еще какой-то классический вид спорта, например, плавание, спортивная гимнастика, акробатика, даже танцы», — отметил Воробьев.

Сапбординг и вейкбординг – катание на доске по воде. В первом случае это делается стоя с помощью одного длинного весла. А у вейкбординга есть две разновидности: катерный - когда спортсмена буксирует судно, и кабельный - когда используется лебедка или канатная установка.

Длины 50-метрового бассейна достаточно для обучения азам этих дисциплин, а также для отработки прыжков или трюков.

«Я встречался с Андреем Юрьевичем Воробьевым в Серпухове, где высказал предложение развивать водный досуг в Подмосковье – катамараны, лодки, греблю на байдарках, сапборды, другие направления. И вот результат – у нас появилась возможность круглогодично заниматься вейкбордингом», — рассказал тренер по вейкбордингу и сапбордингу Кирилл Герасимов.

Бассейн в «Олимпийском» - основная база для тренировок российских синхронисток. Два года назад по поручению Андрея Воробьева его впервые за 17 лет отремонтировали. Ежегодно здесь проходят соревнования самого разного уровня, в том числе, международные – «Русская матрешка».