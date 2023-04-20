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Депутат Сокол станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Хакасии

«Единая Россия» выдвинет на выборы губернатора республики Хакасия депутата Госдумы, секретаря регионального отделения партии Сергея Сокола, сообщается в Telegram-канале Андрея Турчака.

Такое решение сегодня принял Штаб общественной поддержки, куда вошли представители практически всех общественных движений республики.

«Сергей Сокол – достойный кандидат. Вместе мы прошли не одну избирательную кампанию. У него внушительный послужной список. Он работал и в органах исполнительной власти, и в оборонной промышленности. Уверен, его профессиональный опыт, совмещенный с человеческой порядочностью, готовностью слушать и слышать людей, будет востребован и оценен жителями республики», — написал Турчак.

По его словам, у Сергея Сокола «есть понимание, как и куда регион должен двигаться, что надо делать, чтобы жители Хакасии могли жить достойно и гордиться своим регионом».

«Сейчас «Единая Россия» проводит предварительное голосование. Вместе с жителями мы определяем, кто представит партию на выборах депутатов всех уровней», — добавил Турчак.

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