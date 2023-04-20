В Москве пенсионеры-шахматисты напали на программиста, работавшего в их любимой беседке

Пожилые люди собирались поиграть в их любимую игру в беседке, но из-за наличия в ней розетки там находился IT-специалист. О противостоянии молодого человека и шахматистов рассказывает Shot.

32-летний программист удаленно работал на свежем воздухе, сидя в беседке с розеткой на территории Воронцовского парка. Около пяти часов вечера к сооружению приблизилась компания пенсионеров, желающих здесь и прямо сейчас устроить турнир по настольным играм.

Москвич пояснил, что не может покинуть беседку сию секунду из-за необходимости закончить работу на личном компьютере. Тогда самый активный шахматист пригрозил ему, что выльет бутылку воды на ноутбук.

Пожилой мужчина был готов привести угрозу в исполнение, но айтишник выбил емкость с водой из рук нападавшего. Сразу после этого маневра дедушка полез в драку, а затем к нему подключились и его приятели.

Итогом потасовки стало изгнание самого младшего участника побоища из облюбованной им беседки. Но после этого выдворенный программист пошел в полицию и показал правоохранителям порванную куртку за 30 тыс. руб., ноутбук с царапинами и бесполезный, потому что сломанный, зарядный кабель.

О возможных последствиях для шахматных энтузиастов пока не сообщалось.

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