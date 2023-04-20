Baza: в Москве оцепили отделение СДЭК из-за подозрительной посылки

В Москве оцепили отделение транспортной компании СДЭК из-за подозрительной посылки. Как сообщает Telegram-канал Baza, в ней может находиться статуэтка, в которой спрятано самодельное взрывное устройство (СВУ).

По данным канала, посылка пришла в отделение на Стартовой улице на севере столицы около 10:30. Через два часа в отделение поступил звонок от службы безопасности, во время которого поступило требование об эвакуации отделения из-за того, что в одной из посылок может быть статуэтка, начиненная взрывчаткой. На место прибыла полиция, посылку проверяют.

По предварительным данным, никаких взрывчатых веществ в посылке обнаружено не было.

Накануне военный эксперт Константин Сивков сообщил, что он получил по почте подозрительную посылку, в которой оказался бюст маршала Жукова. Он вспомнил, что в похожей статуэтке была бомба, после взрыва которой скончался в начале апреля военкор Владлен Татарский. В связи с этим Сивков обратился в полицию. Такие же бюсты получили еще несколько российских политологов и военных экспертов.