«Страна.ua»: в Одессе разгорелся скандал из-за логотипа города «Якорь-сердце»

В Одессе разгорелся скандал из-за памятника «Якорь-сердце», являющегося логотипом города с 2012 года. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, автором «Якоря-сердца» является российский дизайнер Артемий Лебедев, который не высказывался против проведения специальной военной операции.

Сообщается, что активисты требуют отказаться от памятника в качестве логотипа города. При этом городской совет отказывается это делать. В частности, исполняющий обязанности директора Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одессы Иван Липтуга отметил, что менять логотип города неуместно, так как жители не связывают его с Россией.

«Студия (дизайна Артемия Лебедева. — «Газета.Ru») это большая структура, которая до недавнего времени имела свой офис в Украине, в Киеве, и очень много сделала проектов для многих громких имен в нашей стране, которые и до сегодняшнего дня пользуются этим дизайном», — пояснил Липтуга.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что власти подконтрольного Киеву города Запорожья переименовали 12 улиц, связанных с Россией и Белоруссией.