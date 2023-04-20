Житель Екатеринбурга проснулся от ударов ножом в спину от соарендатора

В Екатеринбурге мужчина очнулся ото сна, почувствовав ножевые удары. Об этом рассказывает издание Е1.RU со ссылкой на комментарий пресс-центра городского УМВД.

В 8 утра 19 апреля житель уральской столицы открыл глаза и увидел, что его друг стоит над ним с ножом, а кровать уже залита его кровью. Жертва и нападавший снимали вместе квартиру в доме на улице Чайковского. Когда мужчина очнулся ото сна, соарендатор заверил потерпевшего в безнадежности его положения и продолжил наносить удары.

Пострадавшему удалось выбраться из помещения, хотя когда он пытался отпереть дверь, получил удар уже в голову. Пока он звал на помощь соседей, получил уже второй удар, однако затем злоумышленник выронил орудие и скрылся с места преступления. К этому времени полиция и «скорая» ехали по вызову.

«По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, проникающих ранений у него не зафиксировано, его жизни ничто не угрожает. По результатам разбирательства будет принято соответствующее процессуальное решение», — пояснили в полиции.

Медбригада забрала окровавленного россиянина в больницу, где ему диагностировали 8 ножевых ранений головы, спины, лопатки, левой руки и шейной зоны. А полиция нашла нападавшего в съемной квартире и изъяла у него нож. Тот заявил, что защищался, поэтому его не стали брать под арест. Однако потерпевший уточнил, что конфликтов между ними не было. Он считает, что его решили убить без причины.

«Характер повреждений и механика нанесения ударов потерпевшему позволяют сделать вывод о наличии умысла об убийстве. Полагаю необходимым квалифицировать действия нападавшего по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть как покушение на убийство», — заявил адвокат пострадавшего.

До этого сообщалось, что 64-летний житель интерната для престарелых порезал своего соседа-ровесника ножом.