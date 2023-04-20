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На Украине снесли стелу с изображением украинок, приняв одну из них за россиянку

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Ровенский городской совет/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В городе Ровно на Украине демонтировали стелу дружбы народов с изображением двух украинок, одну из которых приняли за россиянку. Об этом говорится в сообщении РИА Новости.

Городские власти отметили, что стела была демонтирована по закону о декоммунизации.

«Во исполнение решения исполнительного комитета Ровенского городского совета» о демонтаже символов советского режима в Ровно демонтировали «Стелу дружбы народов», — говорится в сообщении.

В администрации города были уверены в том, что на стеле изображены россиянка и украинка в стилизованных костюмах.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» в Доме Российского исторического общества заявил, что украинские власти уничтожают все, что каким-либо образом связывало Украину и Россию. Дипломат рассказал, что история Украины разнообразна и очень сложна, однако в последнее время предпринимаются активные попытки исказить исторический путь развития страны и переформатировать восприятие двух стран в исторической ретроспективе.

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