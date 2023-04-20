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В Молдавии заблокируют сайты российских СМИ

Служба информации и безопасности Молдавии постановила заблокировать сайты российских СМИ

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Depositphotos

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии распорядилась заблокировать сайты российских СМИ в целях борьбы с дезинформацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Перечень источников с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность, в условиях чрезвычайного положения был дополнен порталами: politnavigator.net, politnavigator.news, news-front.info», — сообщается в заявлении службы.

Соответствующий приказ получили службы электронной связи и сетевые провайдеры.

Ранее президент Литовской республики Гитанас Науседа говорил, что политика России в отношении Молдавии является «угрожающей».

Науседа обвинил «пророссийские силы» в попытке дестабилизировать ситуацию в Молдавии.

До этого Ассоциация украинцев Молдавии обвинила экс-президента Игоря Додона в призыве к войне.

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