Эксперт: главной задачей губернатор ЯНАО назвал создание комфортных условий для жителей

Главным заявлением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова в ходе его доклада о положении дел в регионе стал курс на новый Ямал, который символически называют «Ямал 100». Задача программы — создать комфортные условия для местных жителей, чтобы они не хотели покидать Крайний Север ради «большой земли». Об этом «Газете.Ru» заявил политконсультант, руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.

Эксперт уточняет, что через семь лет округ будет отмечать столетие. К этому моменту, реализуя программу «Ямал-100», губернатор ЯНАО стремится добиться таких результатов, чтобы регион предоставлял максимум возможностей для каждого, кто здесь родился, кто приехал жить и работать.

Из текста доклада Артюхова следует, что от удовлетворения базовых потребностей, которые заключаются в обеспеченности жильем, доступной и качественной медицине, наличии благоустроенных дворов и хороших дорог, регион переходит на новый уровень — жизнь на Крайнем Севере не должна быть хуже и неудобнее, чем на «большой земле», отмечает эксперт.

«Артюхов не изменяет традициям и продолжает курс на социальную ориентированность, человекоцентричность», — добавляет Листратов.

Он обращает внимание, что большой блок в тексте доклада губернатора посвящен поддержке семей с детьми, созданию равных возможностей для качественного образования и всестороннего развития.

Губернатор говорил о росте численности детского населения на Ямале, развитии детского спорта, возможностях для получения дополнительного образования, поднял тему здоровья семьи, анонсировав сертификат для молодоженов, который позволит пройти полное обследование перед рождением ребенка, отмечает политконсультант.

Второй новый приоритет главы ЯНАО — безопасность. Для ее обеспечения руководитель региона заявил о необходимости поддерживать полицию, Росгвардию и МЧС — строить жилье для сотрудников, обеспечивать достойные условия труда.

«За время руководства регионом один из самых молодых губернаторов России Дмитрий Артюхов показал себя настоящим стратегом, дальновидным хозяином, который хорошо знает вверенную ему территорию, считает проживающих на ней людей главной ценностью края и делает все возможное, для того, чтобы людям было комфортно жить на Ямале. Сегодняшний доклад главы региона, прозвучавший в свойственной ему демократичной манере, продемонстрировал приверженность тем же ценностям», — заключает эксперт.

20 апреля глава ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил с ежегодным докладом о положении дел в регионе, обозначив приоритетные направления развития Ямала.