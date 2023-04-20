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Врач-иммунолог рассказал о способах защиты во время вспышки кори в России

Врач-иммунолог Скорпилева: проверка иммунитета и прививка помогут защититься во время вспышки кори

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Depositphotos

В России ухудшилась эпидобстановка по кори, которая может вызвать серьезные осложнения в организме человека. Поэтому гражданам следует проверить свой иммунитет и при необходимости сделать прививку. Об этом врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала телеканалу «360».

Специалист отметила, что корь является высококонтагиозным вирусным заболеванием, которым заражаются 95 из 100 контактирующих. Она может вызвать коревой менингоэнцефалит, коревую пневмонию, привести к глухоте и другим осложнениям.

«Поэтому нужно проверять свой иммунитет, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже угасает иммунитет. У кого-то через 10 лет, у кого-то вообще не снижается. У кого недостаточно иммунитета, надо сделать прививку», — сообщила врач.

По словам Скорпилевой, детей вакцинируют в год, а затем — в шесть лет. Люди старше 55 лет сейчас не вакцинируются, потому что у них есть хорошие титры антител. Наиболее подвержены заболеванию те пациенты, которым нельзя вакцинироваться, добавила она.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидситуация с корью в России осложняется. По ее словам, случаи заболевания корью зарегистрированы в 44 субъектах страны.

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