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Обгоревшее тело пенсионера нашли в подмосковном лесу

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Depositphotos

СК начал проверку по факту обнаружения тела пожилого мужчины в Новой Москве, сообщает столичный СК в своем Telegram-канале.

Обгоревшие человеческие останки найдены 20 апреля в черте поселения Куриловское на юге Новой Москвы. Находку сделал случайный прохожий, гулявший по лесу.

В настоящий момент следователи занимаются установлением личности погибшего, — уже известно, что на момент смерти ему было 75 лет, — и всех остальных обстоятельств произошедшего преступления.

В ходе проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее человеческие останки нашли под полом реставрируемого здания в центре Москвы.

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