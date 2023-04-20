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Губернатор Гладков: 30 жителей Белгородской области погибли с начала СВО из-за атак ВСУ

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Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА «Новости»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с начала специальной военной операции жертвами атак со стороны Украины в регионе стали 30 человек, еще 123 получили ранения. Заявление было сделано политиком в ходе выступления перед депутатами областной думы, передает РИА Новости.

24 января 2023 года глава региона докладывал президенту России о 25 погибших и 96 раненых. Были ли жертвы обстрелов мирными жителями или военными, не уточняется.

С 11 апреля 2022 года на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, регион неоднократно подвергался обстрелам.

9 апреля Гладков сообщил об обстреле села Вознесеновка со стороны ВСУ. В результате обстрела были повреждены два частных домовладения и хозяйственные постройки.

29 марта Telegram-канал Baza сообщал, что беспилотный летательный аппарат около полуночи атаковал газонасосную станцию «Газэнергосети» в Белгороде.

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