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Гастроэнтеролог назвала недостатки вегетарианства, влияющие на состояние кожи

Гастроэнтеролог Тимощенко: длительное вегетарианство ухудшит состояние кожи из-за недостатка витаминов

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Shutterstock

Классический вариант вегетарианства, при котором ограничивается потребление белков животного происхождения, может оказать негативное влияние на состояние кожи, если придерживаться такого типа питания длительное время. Об этом Life рассказала гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко.

По словам эксперта, это происходит за счет недостатка некоторых витаминов, включая витамин В12, и незаменимых аминокислот. Однако при некоторых заболеваниях кожи, например акне, недлительное вегетарианство может контролировать воспаление и улучшать состояние кожи.

«Например, рацион с высоким содержанием пищевых волокон в виде овощей и фруктов обеспечивает кожу витаминами, микроэлементами, улучшает состояние микробиоты кишечника, что, несомненно, находит отражение в состоянии кожи. В растительной пище содержится много антиоксидантов, обладающих противовоспалительным действием, позволяющих поддерживать защитную функцию эпидермиса», — отметила Тимощенко.

Специалисты рекомендуют корректировать рацион своего питания и добавлять в него растительные источники омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, например льняное масло и грецкие орехи. Также необходимо пить достаточное количество воды.

Ранее врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина рассказала «Газете.Ru», что вегетарианская диета в пожилом возрасте увеличивает риск травм, поскольку из-за недостатка питательных веществ у человека может развиться остеопороз.

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