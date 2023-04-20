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Россиянин заявил об угоне машины, когда она попала на штрафстоянку из-за его нарушения КоАП

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Pixabay

Житель Смоленской области сообщил в полицию об угоне автомобиля после того, как его машина отправилась на штрафстоянку. Ранее он управлял ею в состоянии опьянения, передает «МК».

Мужчина 1972 года рождения, проживающий в Кардымове, обратился к правоохранителям и заявил об угоне своего автомобиля. По словам заявителя, неизвестный якобы незаконно проник в его движимое имущество и скрылся на нем от дома пострадавшего.

Участковому удалось доказать, что сообщивший об угоне лжет. Он проверил записи сотрудников Госавтоинспекции и установил, что автомобиль на самом деле был эвакуирован на штрафстоянку, так как инспекторы отстранили россиянина от управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде.

Когда обстоятельства дела прояснились, мужчина признался, что солгал, желая таким образом вернуть себе автомобиль и не собираясь оплачивать тариф за нахождение ее на спецстоянке.

Теперь оштрафованный водитель стал фигурантом дела о ложном доносе о совершении преступления и может получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее в метро Москвы пассажир заявил на соседку по вагону в полицию из-за радужной ленты.

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