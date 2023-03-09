СМИ сообщают о взрыве в Киеве

Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что в столице Украины Киеве прозвучал взрыв. Вероятно, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, предполагают в прессе.

Воздушная тревога по-прежнему звучит по всей территории Украины. В некоторых регионах сразу же после взрывов начались как аварийные, так и превентивные отключения электричества.

Агентство ТСН пишет о нескольких взрывах в Киеве.

Других подробностей не приводится.

О взрывах сообщалось в Винницкой, Сумской и Тернопольской областях.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре, Луцке, Ровно, во Львовской и Харьковской областях.

10 октября Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года Путин сообщил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.