Украинские СМИ пишут о пожаре в Харькове на месте попадания ракеты в энергетический объект

Украинские СМИ пишут, что в Харькове на месте прилета ракеты начался пожар. В небо поднимается густой столб дыма.

Сообщается о нескольких взрывах в области. В результате одного из них начался сильный пожар. В небе над городом виден густой черный дым. Какой именно объект пострадал, пока неизвестно.

В Харькове подача электроэнергии работает с перебоями, частично город находится без света.

10 октября Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года Путин сообщил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.