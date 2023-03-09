Мэры Харькова и Одессы сообщают о попадании ракет в объекты энергетической инфраструктуры

Украинский мэр Харькова заявил в своем Telegram-канале, что в результате ракетного удара в городе и области наблюдается перебои с подачей электроэнергии, во многих районах Харькова полностью нет света. В результате обстрела поврежден энергетический объект.
В Одессе также поврежден объект энергетической инфраструктуры. Власти города подтвердили уничтожение цели.
Глава Одесской области подтвердил, что в результате массированного ракетного удара был выведен из строя объект энергетической инфраструктуры.
В Одессе начались перебои с подачей электроэнергии.
Серия взрывов прозвучали в Харьковской области, в Ивано-Франковской, Одесской, Киевской, Запорожской и Винницкой областях Украины. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.