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Мэры Харькова и Одессы сообщают о попадании ракет в объекты энергетической инфраструктуры

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Министерство обороны РФ

Украинский мэр Харькова заявил в своем Telegram-канале, что в результате ракетного удара в городе и области наблюдается перебои с подачей электроэнергии, во многих районах Харькова полностью нет света. В результате обстрела поврежден энергетический объект.

В Одессе также поврежден объект энергетической инфраструктуры. Власти города подтвердили уничтожение цели.

Глава Одесской области подтвердил, что в результате массированного ракетного удара был выведен из строя объект энергетической инфраструктуры.

В Одессе начались перебои с подачей электроэнергии.

Серия взрывов прозвучали в Харьковской области, в Ивано-Франковской, Одесской, Киевской, Запорожской и Винницкой областях Украины. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

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