Вице-спикер от ЛДПР Чернышов внес в Госдуму законопроект о запрете травли учителей

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий введение принципа «защиты чести и достоинства педагогического работника». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно пояснительной записке законопроекта, он предлагает дополнить перечень принципов, на которых основана государственная политика и правовое регулирование в образовательной сфере РФ, представленный в статье 3 закона «Об образовании в Российской Федерации», «принципом о защите чести и достоинства педагогического работника».

В записке также отмечается, что СМИ приводят большое количество примеров вмешательства представителей общества в частную жизнь «педагогических работников» и попыток осуждения их действий, притом, что такие действия не носят противоправный характер.

Ранее сообщалось, что в Москве директор элитной московской школы заявила в полицию на критиковавших ее в социальных сетях родителей и приложила 800 страниц доказательств.