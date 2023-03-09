ТАСС: в Тбилиси начались столкновения протестующих со спецназом

Рядом со зданием грузинского парламента в Тбилиси начались столкновения между протестующими против принятия закона об иностранных агентах и сотрудниками спецназа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что манифестанты стали бросать в сотрудников правоохранительных органов различные предметы. По данным агентства, в ответ на эти действия спецназ начал бросать в сторону протестующих свето-шумовые гранаты, а затем использовать водометы и слезоточивый газ.

Ранее депутат Европарламента Зигфрид Мурешан заявил, что Грузия может лишиться значительной части поддержки ЕС из-за подавления протеста граждан и «недемократичекских тенденций».

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией.