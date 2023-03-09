Силовики в центре Тбилиси готовятся к новому этапу разгона митингующих

RT RT сообщает, что правоохранители в центре грузинского Тбилиси готовятся к новому этапу разгона митингующих. Они подогнали водометы и включили сирены.

Демонстранты, которых ранее оттеснили от парламента, строят баррикады из мусорных баков.

Сообщается, что также включен спецзвук, который вызывает неприятные ощущения у людей, и сирены.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны воздержаться от применения силы к протестующим против принятия законопроекта об иноагентах.

Также сообщалось, что спецназ полностью разогнал протестующих против принятия закона об иностранных агентах, которые собрались на площади перед парламентом в Тбилиси.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией.