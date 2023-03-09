Во Львовской области демонтированы еще шесть памятников времен СССР

Власти Львовской области Украины за прошедшую неделю демонтировали шесть памятников советского периода. Речь в том числе идет о монументах, посвященных павшим в Великой Отечественной войне. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на областную военную администрацию.

В Стрыйском районе демонтированы два памятника. Они были установлены в селах Сулятичи и Заречье.

В Самборском районе снесли два памятника советским освободителям в селах Стрелки и Топельница, а также памятник летчику Городенцеву в селе Луки. Убран и памятник мемориального комплекса «Слава героям» в поселке городского типа Борыня.

Ранее посольство России восстанавливает памятник советским солдатам в Финляндии. Дипломаты потребовали от финских властей наказать виновных в осквернении братской могилы советских солдат в Кивикко и самостоятельно восстанавливают памятник.